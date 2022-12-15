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Emine Erdoğan: Küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek tarifsiz bir duygu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.12.2022
Emine Erdoğan: Küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek tarifsiz bir duygu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili, "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. Sıfır Atık hareketi, 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu.

Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı girişimimizin ardından gayretlerimiz neticesinde 30 Mart, BM kararıyla resmen 'Dünya Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Türkiye olarak BM Genel Kuruluna sunduğumuz karar tasarısı, 105 eş-sunucu ülkenin desteğini aldı. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum."

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