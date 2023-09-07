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Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi N'Guesso ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi N'Guesso ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'ndeki görüşmede, "Sıfır Atık" ve çevre çalışmaları konusunda ortak yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde Kongo tarafından yapılan yardımlar ve Kongo Cumhurbaşkanı N'Guesso'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afrika kültürünü tanıtmak amacıyla himayelerinde kurulan Afrika Kültür Evi Derneğinden bahseden Emine Erdoğan, dernek binasında yalnızca satış yapılmadığını, kültürel etkinlikler de düzenlediğini anlattı.

Emine Erdoğan, geçen yıl Kongo Cumhuriyeti'nde yürürlüğe giren plastik poşet kullanım yasağı yasası dolayısıyla N'Guesso'ya tebriklerini iletti.

Emine Erdoğan, Tropikal Ormanlar Zirvesi'ne davet edildi

N'Guesso da Emine Erdoğan'ı yakından takip ettiğini ve yoğun çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Kongo Yardım Vakfı üzerinden işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

N'Guesso, Emine Erdoğan'ın sosyal çalışmalarının, halk tarafından benimsenip kitlesel bir harekete dönüştüğüne, somut politika haline gelerek, sürdürülebilir sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Emine Erdoğan'ın, "Sıfır Atık Projesi" başta olmak üzere çevre konularında ilham verici projeler yürüttüğünü, 30 Mart'ta BM Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasından da çok etkilendiğini dile getiren N'Guesso, Emine Erdoğan'ı 26-28 Ekim'de Kongo Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, başkent Brazavil'de düzenlenecek, "Biyoçeşitlilik Ekosistemleri ve Tropikal Ormanlar Üç Havza Zirvesi"ne ana konuşmacı olarak davet etti.

Görüşme sonunda Emine Erdoğan, N'Guesso'ya, kaleme aldığı, "Afrika Seyahatlerim" kitabıyla, himayesinde yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" ile "Afrika Atasözleri" kitaplarını hediye etti.

Görüşmede, Emine Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen, Antoinette Sassou N'Guesso'ya da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maxime Gandzion, Kongo Yardım Vakfı Temsilcisi Charlotte Mackanda ve Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele eşlik etti.


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