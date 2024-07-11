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Emine Erdoğan: İnsanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyorum

Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Emine Erdoğan: İnsanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum."

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