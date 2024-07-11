Emine Erdoğan: İnsanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyorum
Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu #Srebrenitsa soykırımını, 29’uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 11, 2024
Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten… pic.twitter.com/qk6r5IlLhO