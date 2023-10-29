Emine Erdoğan: Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz
Emine Erdoğan, Filistin ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşa teşekkür etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün. Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için." ifadelerini kullandı.
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Filistin’e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 28, 2023
İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün.
Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için... #United4Palestine 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/jz2r9hRF2e