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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Emine Erdoğan: Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz

Emine Erdoğan, Filistin ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşa teşekkür etti.

Fırat Taşdemir  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Emine Erdoğan: Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün. Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için." ifadelerini kullandı.

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