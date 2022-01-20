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Emine Erdoğan, El Salvador First Lady'si Bukele ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile bir araya geldi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.01.2022
Emine Erdoğan, El Salvador First Lady'si Bukele ile bir araya geldi

Ankara


Emine Erdoğan'ın El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.

İki First Lady görüşmede, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda doğum öncesi psikoloğu olan Bukele'nin görüşmede, El Salvador'da normal doğumun teşvikine yönelik yapılan kanuni düzenlemeleri paylaştığı bilgisi edinildi.

Emine Erdoğan'ın da Türkiye'de normal doğumun ve doğum öncesi eğitimlerin teşvik edilmesi amacıyla yürütülen projeler hakkında Bukele'ye bilgi verdiği öğrenildi.

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