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Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu

Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Elif Küçük  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız." ifadesine yer verdi.

Emine Erdoğan'ın depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldiği anların görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da düzenlenen iftarda yaptığı konuşmadan bir bölüm de yer aldı.

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