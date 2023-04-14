Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu
Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız." ifadesine yer verdi.
Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız. pic.twitter.com/k1YUfn94ap— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 14, 2023
Emine Erdoğan'ın depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldiği anların görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da düzenlenen iftarda yaptığı konuşmadan bir bölüm de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.