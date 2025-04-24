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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserine ilişkin video paylaştı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün verdiği ilk konsere ilişkin bir video paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserine ilişkin video paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatla tanışan her çocuk, kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken, dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini, her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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