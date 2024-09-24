Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın BM kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır
Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır." dedi.
İstanbul
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?
Paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır. Bu çağrı, adaleti ve merhameti arayan her insanın ortak sesidir. Gazze özgürlüğe kavuşana dek, adaletin sesi susmayacak, hakkı arayanların yürüyüşü durmayacaktır."
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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 24, 2024
Bu çağrı, adaleti ve merhameti arayan her insanın ortak sesidir.
Gazze özgürlüğe kavuşana dek, adaletin sesi susmayacak, hakkı arayanların… pic.twitter.com/L3F9m0TjS3