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Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın BM kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır

Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır." dedi.

İrem Demir, Başak Akbulut Yazar  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın BM kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır

İstanbul

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır. Bu çağrı, adaleti ve merhameti arayan her insanın ortak sesidir. Gazze özgürlüğe kavuşana dek, adaletin sesi susmayacak, hakkı arayanların yürüyüşü durmayacaktır."

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