Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılıyor
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Emine Erdoğan: Bu büyük mirası birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe taşıyoruz

Emine Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında "Bu büyük mirası birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 29.10.2021
Emine Erdoğan: Bu büyük mirası birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe taşıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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