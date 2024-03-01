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Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü Fotoğraf: TCCB / Mustafa Öztartan

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sachs ile Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Hareketi'ne dair değerli bilgiler aktaran Sachs ile işbirliği alanlarını ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'de yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Emine Erdoğan, katkıları nedeniyle Sachs'a teşekkür etti.

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