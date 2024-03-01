Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sachs ile Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 1, 2024
Sürdürülebilirlik ve #SıfırAtık hareketine dair değerli bilgiler aktaran Sayın Sachs ile iş birliği alanlarımızı ele aldık.
Bu… pic.twitter.com/gn8uOgs5Oe
Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Hareketi'ne dair değerli bilgiler aktaran Sachs ile işbirliği alanlarını ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'de yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Emine Erdoğan, katkıları nedeniyle Sachs'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.