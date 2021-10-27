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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen "Nefret Söylemi ve Nefret Suçları" sempozyumun açılışında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
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Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 27.10.2021
Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi Fotoğraf: TCCB/Mustafa Öztartan / AA

Ankara

Edinilen bilgiye göre Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan'ın Chilcott'a 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) başarılı geçmesi ve konferansın iklim değişikliği sorunlarının çözümüyle ilgili hayırlı sonuçlara vesile olması temennisini ilettiği öğrenildi.

Büyüklelçi Chilcott'un da Emine Erdoğan'a, COP26 Başkanı Alok Sharma'nın, BM Genel Kurulu sırasında New York’ta açılan Türkevi’nde, sıfır atık projesi ve iklim değişikliğine ilişkin yürüttüğü toplumsal farkındalıklar dolayısıyla Glasgow'a yaptığı davetini yinelediği kaydedildi.

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