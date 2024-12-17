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Emine Erdoğan: Asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum

Emine Erdoğan, sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle andığını bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Emine Erdoğan: Asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şeb-i Arus… Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatı, ayrılığı kavuşmaya, sonu başlangıca çeviren bir hakikat gecesi. Sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum. Onun çağlar üstü öğretilerinde buluşmayı diliyorum."

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