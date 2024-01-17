Dolar
30.14
Euro
32.71
Altın
2,007.35
ETH/USDT
2,549.40
BTC/USDT
42,541.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının bu gece 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yayındayız.
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Emine Erdoğan: Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımını, "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yapan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak, hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK Başkanı Özvar'dan ilk Türk astronot Gezeravcı mesajı: Tarihi bir heyecan içindeyiz
Emine Erdoğan: Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum
Bakan Özhaseki, meteorolojide 2023'ün "en"lerini paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum

Emine Erdoğan: Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum

Mersinli Yörükler hemşehrileri astronot Gezeravcı'ya destek için toplandı

İlk Türk astronotunun yeğeni Karan Gezeravcı, "kanka" dediği amcasından "yıldız" istedi

GÖRÜŞ- Uzay yolculuğu milli gururun ifadesi

GÖRÜŞ- Uzay yolculuğu milli gururun ifadesi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda 13 bilimsel deney yapacak

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda 13 bilimsel deney yapacak
Türkiye Uzayda

Türkiye Uzayda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet