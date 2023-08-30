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30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştiriliyor.
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Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zaferinin, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseri olduğunu belirtti.

Kemal Karadağ  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir

Ankara

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir. Yüreği vatan aşkıyla çarpan bir ulusun tüm dünyaya verdiği umut mesajıdır. Bu zaferin ışığı altında, milletimizin yarınlara güvenle yürüyeceğine inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun."

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