Dolar
34.87
Euro
36.64
Altın
2,695.80
ETH/USDT
3,720.00
BTC/USDT
98,323.00
BIST 100
10,049.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan: 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, işbirliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Kasım  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Emine Erdoğan: 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyorum

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, "15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyor, büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, işbirliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

11.12.2024


Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Anadoludakiler Projesi sergisini ziyareti ve 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin detaylara yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu
Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Benzer haberler

Emine Erdoğan: 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyorum

Emine Erdoğan: 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı

Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan: Filistin'de bugün yaşanan hadise ne meşrudur, ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür

Emine Erdoğan: Filistin'de bugün yaşanan hadise ne meşrudur, ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür
Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet