Emine Erdoğan: 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Emine Erdoğan, Yeşilay'ın kuruluşunun 105. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımlılıklara karşı verdiği mücadeleyle bireyleri özgürlüğüne, toplumumuzu ise güçlü yarınlara taşımak için 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sağlıklı bir yaşamın, bağımsız bir ruhun ve güçlü bir toplumun savunucusu olarak nice yıllara." ifadesini kullandı.
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Bağımlılıklara karşı verdiği mücadeleyle bireyleri özgürlüğüne, toplumumuzu ise güçlü yarınlara taşımak için 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay’ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 5, 2025
Sağlıklı bir yaşamın, bağımsız bir ruhun ve güçlü bir toplumun savunucusu olarak… pic.twitter.com/RX8g4lyjM5