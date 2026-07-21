Emekli öğretmen diktiği 80 bin fidanla atıl arazileri üretime kazandırdı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer, hiçbir maddi beklenti içine girmeden ve kamu desteği almadan 80 binin üzerinde meyve fidanıyla atıl arazileri üretime kazandırdı.

Öğretmenlik yaptığı köylerde binlerce öğrencinin hayatına dokunan 77 yaşındaki Özer, sınavlara hazırladığı öğrencilerine kazandırdığı başarılar nedeniyle yörede "Garantici Mustafa" olarak tanınıyor.

Eğitimdeki fedakarlığı doğada da gösteren Özer, öğretmenlik yaptığı dönemden şimdiye kadar yaşadığı ilçeyi ağaçlandırmak için çalışma yürütüyor.

Hiçbir maddi beklenti içine girmeden ve herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının toprakla buluşmasına öncülük eden Özer, yeşerttiği atıl arazi durumundaki yamaçları üretime kazandırdı.

"Ağaçlar dolu dolu badem vermeye başladı"

Mustafa Özer, AA muhabirine, öğretmenlik yaptığı köylerde de her fırsatta fidan diktiğini söyledi.

Bugüne kadar 80 binin üzerinde fidan diktiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Önceleri yamaçları çam gibi ağaçlarla değerlendirmeye başlamıştım ancak bunun değişmesi gerektiğine inandım. Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 370 dönümlük alana dört yıl önce diktiğimiz 15 binin üzerindeki badem fidanı arazinin görünümünü tamamen değiştirdi. Şimdi üretim aşamasına geldiler ve ağaçlar dolu dolu badem vermeye başladı. Bu da ülkemizde boş yamaçların üretime katkı sağlayacak ağaçlarla yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyor."

Diktiği fidanlarla bölgedeki üreticilere örnek olduğunu anlatan Özer, Kemaliye'de birçok kişinin dut bahçeleri ve badem üretimine yöneldiğini ifade etti.

Köy halkının büyük bölümünün üretim yaptığını vurgulayan Özer, "İnsanlar dut bahçeleri, badem çiftlikleri kurmaya başladı. Bu benim için en büyük ödül oldu. Köy halkımızın yaklaşık yüzde 80'ine hiçbir beklenti içine girmeden dut bahçeleri kurduk. Şimdi buralarda üretim yapıyorlar." diye konuştu.

Çevre köylerde de örnek bahçeler oluşturdu

Özer, çalışmalarını çevre köylere de taşıdığından bahsederek, Sırakonak, Haponos, Yeşilyamaç ve Yeşilebrek köylerinde de örnek bahçeler oluşturduklarını dile getirdi.

Kendisine ait olmayan yüzlerce dönümlük arazide gönüllü olarak bahçeler kurduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Kendime ait olmayan yüzlerce dönüm arazide dut bahçeleri oluşturduk. Hiç kimse sorgulamadan bahçelerini bana emanet etti. Çok modern dut bahçeleri kurduk. Bu işe başladıktan sonra eğitim verdiğim ailelerin dedeleri, babaları ve boş vakti olan insanlar gönüllü olarak koşa koşa yardıma geldi. Haklarını ödeyemem. Onlar benim yol arkadaşım oldu. Bunları yaparken hiçbir beklentim olmadı. Ne bahçe sahiplerinden maddi destek aldım, ne de herhangi bir kamu kurumundan. Ülkeme borcumu ödemem gerektiğine inandım. Bu nedenle bu bahçeleri oluşturdum. Mutluluğun en güzelini yaşayan insanlardan biriyim."