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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ASRİAD Ankara Şubesini ziyaretinde konuşuyor.
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Elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Sinan Uslu   | 16.11.2021
Elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.

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