Elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
TBMM
AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.
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