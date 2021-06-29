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Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 2017'de işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u, 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Halil Demir   | 29.06.2021
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Peker ile bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan aralarında avukat A.S.'nin de bulunduğu 10'unu yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

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