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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Elbistan'da enkaz altında kalan kişi 62 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Edirne itfaiyesi ekipleri, 1 kişiyi depremden 62 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Gökhan Zobar   | 08.02.2023
Elbistan'da enkaz altında kalan kişi 62 saat sonra kurtarıldı

Edirne

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan'da çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin bir kişiyi daha enkaz altından çıkarmayı başardığını belirtti.

Umutların sürdüğünü aktaran Gürkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok mutluyuz, umutluyuz. Ekiplerimiz bir cana daha ulaştı. Kahramanmaraş Elbistan'da görev yapan Edirne Belediyesi itfaiye ekibimizin saatler süren çabaları sonuç verdi. Ekiplerimiz bir canı daha enkaz altından çıkardı. Kahramanlarımızın ayağınıza taş değmesin."


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