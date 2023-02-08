Elbistan'da enkaz altında kalan kişi 62 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Edirne itfaiyesi ekipleri, 1 kişiyi depremden 62 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
Edirne
Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan'da çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin bir kişiyi daha enkaz altından çıkarmayı başardığını belirtti.
Umutların sürdüğünü aktaran Gürkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çok mutluyuz, umutluyuz. Ekiplerimiz bir cana daha ulaştı. Kahramanmaraş Elbistan'da görev yapan Edirne Belediyesi itfaiye ekibimizin saatler süren çabaları sonuç verdi. Ekiplerimiz bir canı daha enkaz altından çıkardı. Kahramanlarımızın ayağınıza taş değmesin."
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