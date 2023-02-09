Elbistan'da enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.
Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.