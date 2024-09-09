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Elazığ'da şehit askerler için tören düzenlendi

Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

İsmail Şen  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Elazığ'da şehit askerler için tören düzenlendi

Elazığ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için Elazığ'da tören düzenlendi.

Dün, Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu.

Daha sonra şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, nakledildikleri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, şehitlerin yakınları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dün, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş şehit olmuş, kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştı.

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