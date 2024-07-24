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Gündem

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Suat Öztürk, İdris Demir  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Elazig

Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.

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