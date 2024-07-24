Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Elazig
Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.