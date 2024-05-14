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Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı

İsmail Şen  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı

Elazığ

Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı.

İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

Bunun üzerine A.K, öğrencisinin sınav kağıdını alarak sınıftan çıkardı.

Koridorda bekleyen A.B. daha sonra sınıftan çıkan öğretmenini bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan öğrenci, polis ekiplerince yakalandı.

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