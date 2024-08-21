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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İsmail Şen  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Elazığ

S.T. yönetimindeki 06 DZJ 368 plakalı hafif ticari araç, M.S.O. idaresindeki 72 AE 055 plakalı otomobil ile Elazığ-Malatya kara yolu Gözeli kavşağında çarpıştı.

Kazada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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