Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Elazığ
S.T. yönetimindeki 06 DZJ 368 plakalı hafif ticari araç, M.S.O. idaresindeki 72 AE 055 plakalı otomobil ile Elazığ-Malatya kara yolu Gözeli kavşağında çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.