Dolar
32.86
Euro
35.11
Altın
2,300.29
ETH/USDT
3,357.00
BTC/USDT
61,249.00
BIST 100
10,486.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Hamburg’daki Volkspark Stadı'nda yürüyor
logo
Gündem

Elazığ'da çıkan yangında 45 dönüm ormanlık ve ekili alan zarar gördü

Elazığ'da ormanlık ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

İsmail Şen  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Elazığ'da çıkan yangında 45 dönüm ormanlık ve ekili alan zarar gördü Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 ayrı noktada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal, 2 grayder ve 50 personel ile Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangınlarda, 15 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm bahçelik ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildiği, 1 kişinin Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Üçlü istişare düzeyindeki işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldık
Assos Antik Kenti'nin de yer aldığı köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Assos Antik Kenti'nin de yer aldığı köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

Elazığ'da çıkan yangında 45 dönüm ormanlık ve ekili alan zarar gördü

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı
Elazığ'da kimyasal gübre yerine bakteri kullanan üreticiler mercimekte verimi artırdı

Elazığ'da kimyasal gübre yerine bakteri kullanan üreticiler mercimekte verimi artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet