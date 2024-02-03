Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.