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Elazığ depreminde enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik'ten Bakan Koca'ya ziyaret

Ahmet Sertan Usul   | 25.01.2022
Elazığ depreminde enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik'ten Bakan Koca'ya ziyaret

Ankara

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden 17 saat sonra enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtarılan Çelik ile enkaz altındalarken aileyle konuşan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin kendisini ziyaret ettiğini bildirdi.


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