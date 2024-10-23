Ekonomiyle ilgili bakanlar TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısını lanetledi
Ekonomiyle ilgili bakanlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. TUSAŞ'a ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırı ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:
"Ülkemizin savunma sanayisine büyük katkılar sağlayan TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren alçakları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan açıklama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da şunları kaydetti:
"Rabb'im bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi buradan sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.