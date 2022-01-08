Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,226.80
BTC/USDT
42,106.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Gündem

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dükkanlarının restorasyonunda sona gelindi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dış dükkanlarının restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Gökhan Zobar   | 08.01.2022
Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dükkanlarının restorasyonunda sona gelindi

Edirne

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen dükkanlarda son dokunuşların yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından dükkanların ihaleyle kiralanacağını anlatan Canalp, burada tarihi dokuya uygun ve kente özgü ürünlerin satılacağını dile getirdi.

Yapılacak müzelerle bölgede hareketlilik yaşanacağına işaret eden Canalp, "Yakın zamanda dükkanlar ihale edilmek suretiyle buranın kültürel dokusuna uygun şekilde esnafımız faaliyete başlayacak. Dolayısıyla ekonomik olarak da açılacak yeni ticarethanelerle birlikte burası canlanacak. Özellikle Edirne'nin meşhur ürünlerinin satılacağı bir alan olacak. Böylelikle buradaki sirkülasyona katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kervansaray çevresindeki esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Canalp, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile restorasyonu devam eden Osmanlı eseri okul binasında incelemede bulundu.

Soytürk, Vali Canalp'e Geleneksel Türk Sanatları Müzesi olarak hizmet verecek tarihi binadaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı
Arjantin'de günlük Kovid-19 vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Kovid-19 salgınında ciddi bir kötüleşme söz konusu

Benzer haberler

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dükkanlarının restorasyonunda sona gelindi

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı dükkanlarının restorasyonunda sona gelindi

406 tarihi köprü kültür mirasına kazandırıldı

Gaziantep'teki Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Sanat tarihçilerinin 'başyapıt' olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı

Sanat tarihçilerinin 'başyapıt' olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı
Selimiye Camisi'ne Mimar Sinan'dan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak

Selimiye Camisi'ne Mimar Sinan'dan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak
Tarihi Diyarbakır Surlarına 'hassas' dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına 'hassas' dokunuş