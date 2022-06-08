Dolar
17.15
Euro
18.36
Altın
1,849.16
ETH/USDT
1,810.60
BTC/USDT
30,550.00
BIST 100
2,659.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı en az 10 kişi yaralandı Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'ndeki kirliliği Anadolu Ajansı için görüntüledi
logo
Gündem

EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın organlarında çıkan "öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor" başlıklı haberde bazı rakamlar çarpıtılarak olumsuz algı oluşturulduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 08.06.2022
EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, haber metninde geçen "15 yaş altı kullanım oranı son bir yılda yüzde 0,4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11,7'den yüzde 37,4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47,8'i 19 yaş altı." ifadelerinde, yayımlanan rapordan alınan bazı rakamların yerlerinin değiştirildiği, hiç olmayan bazı rakamların ise varmış gibi yansıtıldığı belirtildi.

Aynı haberdeki bazı verilerin uyuşturucu mücadelesinde başarısız olunduğu algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında yatarak tedavi gören bağımlılardan, ilk madde kullandığı yaş aralığının 15-19 olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37,4'tür. Katılımcılarını ve evrenini sadece tedavi gören bireylerin oluşturduğu bir araştırmada tespit edilen rakamın, '100 çocuktan 37'si bağımlı' denerek Türkiye'de yaşayan tüm çocuklara nasıl uyarlandığı izaha muhtaçtır."

Daha önce de defalarca açıklama yapılmasına rağmen son dönemde yalan/yanlış haberler üzerinde ısrar edildiğinin görüldüğü, bu nedenle ilgili meslek kuruluşlarının, oluşturulmaya çalışılan yalan haber sistematiğine acilen tedbir alması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Buğday koridoru için) Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz
Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti
EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

Benzer haberler

EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

İtalya'da 4,3 ton kokain ele geçirildi

EGM: Mayısta 145 milyon tweet paylaşılan hesapların yüzde 23'ü bot hesap

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı

FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı
'Müsilaj' operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi

'Müsilaj' operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi