Eğitimde tatil döneminin bitmesiyle yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüsler denetlendi
Türkiye'de 2023-24 eğitim öğretim yılı ikinci dönem tatilinin bitmesiyle yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüs denetimi yapıldı.
İstanbul
Eğitimde ikinci dönem tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte, Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda otogarda denetim işlemi uyguladı. Otogarın giriş ve çıkışında otobüsleri durduran ekipler, araçların lastiklerini ve sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, yolculara da emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.