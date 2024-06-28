Ege ve Marmara için fırtına uyarısı
Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.