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Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Abdullah Sarica  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

Ankara

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

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