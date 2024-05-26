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Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya'nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, İzmir'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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