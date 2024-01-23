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Ege Denizi'nin kuzeyine yönelik fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Ege Denizi'nin kuzeyine yönelik fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


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