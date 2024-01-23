Ege Denizi'nin kuzeyine yönelik fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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