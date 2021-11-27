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Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.11.2021
Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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