Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.