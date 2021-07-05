Euro
10.29
Dolar
8.67
BIST 100
1,392.64
Altın
1,791.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haydar Toprakçı   | 05.07.2021
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu
Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor

Benzer haberler

Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan unsurlarınca itilen 3 düzensiz göçmen yüzerek Kuşadası'na çıktı

Aydın'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında

Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında
BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye ve diğer ülkelere daha fazla destek çağrısı

BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye ve diğer ülkelere daha fazla destek çağrısı