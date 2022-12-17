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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.12.2022
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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