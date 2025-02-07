Dolar
35.97
Euro
37.39
Altın
2,865.67
ETH/USDT
2,715.20
BTC/USDT
96,757.00
BIST 100
9,839.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da “Enflasyon Raporu 2025-I”in bilgilendirme toplantısında konuşuyor. İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu Çamlıca'dan yayındayız. İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
Sağlık Bakanlığı, hastane yerleşkelerindeki sahipsiz hayvanlara ilişkin illere yazı gönderdi
Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi vefat etti
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya Bakanlık itiraz etti

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan etti

Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporu ile deprem bölgesine yatırımların tutarları belirlendi

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı önlem almaya başladı

Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı önlem almaya başladı
İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu

İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet