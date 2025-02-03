Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti
Ege Denizi'nde saat 20.44'te ve saat 23.19'da 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 23.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.19'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremden önce, saat 20.44'te aynı büyüklük ve derinlikte bir deprem daha yaşanmıştı.
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