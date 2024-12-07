Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.