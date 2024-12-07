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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Abdullah Sarica  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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