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Efteni Gölü havzasındaki taşkın, tarım arazileri ve mesire alanlarını suyla doldurdu

Selden etkilenen Düzce'de, İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Çayı ile Efteni Gölü havzasındaki taşkınlar tarım arazilerini ve mesire alanlarını sular altında bıraktı.

Ömer Ürer  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Efteni Gölü havzasındaki taşkın, tarım arazileri ve mesire alanlarını suyla doldurdu Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Kentte önceki gün ve dün etkisini gösteren kuvvetli yağışla metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğü bölgede yaşanan su taşkınları yerleşim birimlerini ve tarım arazilerine zarar verdi.

Gölyaka ilçesinde Efteni Gölü havzası ile İstanbul'a içme suyu sağlanan Melen Çayı'nın doğduğu bölgedeki su seviyesi sağanakla artarak, tarım bölgelerine taştı.

Mesire alanının yanı sıra odun deposunun da sular altında kaldığı havzada, Efteni Gölü girişindeki mesire alanları zarar gördü, su üzerinde bulunan seyir terası devrilerek kullanılamaz hale geldi.

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