EFES-2026 Tatbikatı'nın "Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası" İzmir'de gerçekleştirildi

TSK'nın en büyük tatbikatlarından olan ve simülasyon destekli komuta yeri ile fiili atışlı olmak üzere iki safhadan oluşan tatbikatın SDKY safhası, Ege Ordusu Komutanlığının Naldöken Tatbikat Alanı'nda yapıldı.

Tatbikat gereği oluşturulan senaryolarda katılımcılar, sevk ve idareyi müşterek komuta kontrol sistemleri üzerinden gerçekleştirdi. Askeri karar verme sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulamalarından yararlanıldı.

Tatbikatın bu safhası 24 saat esasına göre vardiya sistemiyle yürütüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarından 517 askeri personel ile beş bakanlık ve 11 kurumdan 26 sivil personelin görev aldığı tatbikata, 21 ülkeden 103 yabancı personel de katıldı.

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Seçkin Gözlemci Günü kapsamında yaptığı konuşmada, tatbikatın çeşitli birlikleri bir araya getirip tek bir birlik gibi eğitim icra edilmesini sağlaması sebebiyle "birlikte çalışabilme prensibinin" vücut bulmuş hali olduğunu ifade etti.

Özsert, Türkiye'nin stratejik bölgelerin kesişim noktasında yer alması nedeniyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunan bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.

