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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Menderes ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem

"EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısının İzmir'de yapıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
"EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildi." bilgisine yer verildi.

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