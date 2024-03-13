"EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, "EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısının İzmir'de yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildi." bilgisine yer verildi.
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EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı; Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir’de icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wNf4xNwYiP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2024