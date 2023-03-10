Dolar
18.97
Euro
20.09
Altın
1,834.34
ETH/USDT
1,400.00
BTC/USDT
19,861.00
BIST 100
5,433.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp tarafından yürütülen deprem bölgelerine yönelik yardımların “Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de kuraklığın, buğdayda verim düşüklüğüne neden olabileceğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kaya, AA muhabirine, Türkiye genelindeki kuraklığın Edirne'de de hissedildiğini ifade etti.

Kış aylarının yağışsız geçtiğini, havaların ısınmasıyla bitkinin suya olan ihtiyacının daha arttığını anlatan Kaya, geçen yıla göre yağışların yüzde 50'den fazla azaldığını vurguladı.

Edirne'de kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Kaya, "Gözümüz havada, yağış bekliyoruz. Son dönemlerin en sıcak kışını yaşadık. Özellikle şubat ayında gelmesini beklediğimiz yağışlar da gelmedi. Kışlık bitkiler olan buğday, arpa ve tahıl ürünlerinde kuraklık hissediliyor. Buğdayda yanma diye tabir edilen sararmalar başladı." dedi.

Kaya, buğday ve diğer kışlık bitkilerin gelişmesi ve verimli bir hasat dönemi için yağışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kuraklığın devam etmesi durumunda buğdayda verim düşüklüğü yaşanmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Buğday şu anda çok kötü durumda. Özellikle Edirne ve Trakya genelinde kötü dönemden geçiliyor. Dönüm başına ortalama 200-250 kilograma kadar verimin düşme riski var. Buğday veriminde dip seviyede kalabiliriz. Aynı kuraklık riski Türkiye'nin büyük bölümü için de geçerli. Kuraklık haritalarına baktığımızda Edirne'den başlayıp Çukurova'ya kadar gidiyor. Bu alan Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 80'inine yakınını karşılıyor. Türkiye dünyanın önemli buğday üreticilerinden ve un ihracatçılarından. Bu durum bizi sıkıntıya sokar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 66'a çıktı
Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor
Enkazdan kurtardıkları depremzede kadını hastanede ziyaret ettiler
İzmir'deki konteyner kent bu kez deprem bölgesinden gelenler için hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha göndereceğini açıkladı

Benzer haberler

Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor

Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor

Doğu Afrika'nın güney sahilleri sellerle, kuzeyi kuraklıkla mücadele ediyor

Afyonkarahisar'daki barajlarda su seviyesi kuraklığın etkisiyle büyük oranda düştü

Uzmanlardan buğday üretiminde kuraklık riskine karşı öneriler

Uzmanlardan buğday üretiminde kuraklık riskine karşı öneriler
Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı

Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı
Eskişehir'de izini sürdükleri ata tohumlarını çoğaltıp çiftçiye dağıtıyorlar

Eskişehir'de izini sürdükleri ata tohumlarını çoğaltıp çiftçiye dağıtıyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet