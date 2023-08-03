Dolar
26.96
Euro
29.61
Altın
1,935.62
ETH/USDT
1,845.60
BTC/USDT
29,288.00
BIST 100
7,221.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington DC’de "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
logo
Gündem

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütleri FETÖ ve PKK zanlısı 26 kişi gözaltına alındı.

Gökhan Zobar  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılardan 25'inin FETÖ, birinin de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta tekel bayisindeki olaya ilişkin 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı

Benzer haberler

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Lice'deki "Narkoterör Operasyonu"yla terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı geliri engellendi

Mersin'de uyuşturucu ticaretiyle PKK/KCK'ya destek iddiasına 9 gözaltı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 83,5 kilogram skunk ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 83,5 kilogram skunk ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet