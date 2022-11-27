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Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Salih Baran   | 27.11.2022
Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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