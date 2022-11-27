Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edirne
Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.