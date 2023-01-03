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Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor

Edirne'de vatandaşlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinde oluşan kirliliğin temizlenmesini istiyor.

Gökhan Balcı   | 03.01.2023
Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Meriç Nehri'nin kıyısında ve yatağında biriken çöpler, Tunca Nehri'nin yatağında görünen otomobil lastiği ve çöpler, hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden oluyor.

Vatandaşlar, nehirlerin çevresinde ve yatağında biriken çöplerin temizlenmesini istiyor.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi ağırlayan Meriç Nehri'ndeki kirliliğin çirkin bir görüntüye neden olduğunu söyledi.

Nehir çevresinde piknik yapanları suçlamanın çok doğru olmadığını belirten Eren, "Yanlış yapan var, doğru yapan var. Sadece piknik yapanlara 'ayıp' demek yetmiyor, sorunu çözmüyor. Sorunu kaynağında çözmek lazım. Burada düzenli olarak temizlik yapılması şart. İnsanları eğitelim ama bu çok uzun süreçli, uzun soluklu bir şey. Bu arada nehrimiz gidiyor. Benim önerim piknik yapıldıktan sonra oraların düzenli olarak her hafta temizlenmesi." diye konuştu.

Eren, nehir çevresine bölgenin temiz tutulmasına dair uyarıcı tabelalar asılabileceğini, kamera ile izlenerek insanların çöp atmasının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Vatandaşlardan Anıl Erko da Edirne halkının nehirleri temiz tutmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Nehirlerin kıyısında poşet, pet ve cam şişe başta olmak üzere atıklar gördüğünü belirten Erko, vatandaşların daha tedbirli olmasıyla kirliliğin ortadan kalkacağını ifade etti.

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