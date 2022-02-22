Dolar
13.85
Euro
15.69
Altın
1,902.23
ETH/USDT
2,592.90
BTC/USDT
37,500.00
BIST 100
2,017.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Gökhan Balcı   | 22.02.2022
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçülen kentte sağanak nedeniyle insanlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece şiddetli sağanak şeklinde görülecek yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı
Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi

Benzer haberler

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

Definecilerin kaçak kazıları 3 bin 500 yıllık Trak dolmenlerine zarar veriyor

Fındık ihracatında artış gösteren Düzce'de yağışlar bu yılki beklentiyi yükseltti

Fındık ihracatında artış gösteren Düzce'de yağışlar bu yılki beklentiyi yükseltti
Yağmurun bereketi Çanakkale domatesinde yüksek rekolte beklentisini artırdı

Yağmurun bereketi Çanakkale domatesinde yüksek rekolte beklentisini artırdı
Amik Ovası'nda etkili olan yağışlar çiftçiye can suyu oldu

Amik Ovası'nda etkili olan yağışlar çiftçiye can suyu oldu