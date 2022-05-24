Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne
Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte sağanak aniden bastırdı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle kimileri ise iş yerlerinin girişlerinde sağanaktan korunmaya çalıştı.
Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde ağaç devrildi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.