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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gökhan Zobar   | 24.05.2022
Edirne'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte sağanak aniden bastırdı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle kimileri ise iş yerlerinin girişlerinde sağanaktan korunmaya çalıştı.

Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde ağaç devrildi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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